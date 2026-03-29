Бывший форвард «Спартака» уравнял чемпионат СССР с Лигой чемпионов

Бывший форвард «Спартака» Писарев уравнял чемпионат СССР с Лигой чемпионов

Бывший форвард «Спартака» Николай Писарев уравнял чемпионат СССР с Лигой чемпионов. Его слова приведены на Youtube-канале футболиста «Урала» Тимура Аюпова.

«Я играл еще в Советском Союзе. Чемпионат СССР — это реальная Лига чемпионов. Ты приезжаешь в Тбилиси, Киев, Минск, Вильнюс — там полные стадионы. Ощущение, как на Лиге чемпионов. Это я потом понял, в России», — сказал Писарев.

Также трехкратный чемпион России предположил, что чемпионат Советского Союза по уровню был равен Английской Премьер-лиге. «По уровню чемпионат СССР был топ, просто топ», — заявил Писарев.

Ранее известный в прошлом нападающий ответил Александру Кокорину, назвавшему Российскую Премьер-лигу (РПЛ) говном. Он отметил, что общий уровень чемпионата страны упал из-за отсутствия еврокубков.

Писарев является воспитанником московского «Торпедо». Также он выступал за «Спартак», «Динамо», «Торпедо-ЗИЛ», швейцарский «Винтертур», испанскую «Мериду» и немецкий «Санкт-Паули».

