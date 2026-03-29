07:50, 28 марта 2026Спорт

Фанаты назвали сборную Украины по футболу убожеством за непопадание на чемпионат мира

Фанаты раскритиковали сборную Украины за непопадание на чемпионат мира-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pablo Morano / Reuters

Болельщики сборной Украины обрушились с критикой из-за поражения команды от Швеции в полуфинале стыкового турнира квалификации чемпионата мира 2026 года. Комментарии приводит РИА Новости.

Фанаты обратили внимание на то, что команда ни первый раз не смогла выйти на мундиаль — последний раз украинцы выступали на турнире в 2006 году. Они назвали игру убожеством и потребовали увольнения главного тренера Сергея Реброва.

«Чтобы посмотреть этот позор, пришлось платить», «Стыдно за такую команду», «Реброва надо было увольнять еще после Евро-2024», «Зато теперь не придется рано просыпаться ради трансляций ЧМ. Спасибо, ребята!» — написали они.

26 марта сборная Украины проиграла национальной команде Швеции со счетом 1:3. Таким образом украинцы потеряли шансы на выход в следующую стадию отборочного турнира мирового первенства.

    Последние новости

    В МИД сделали заявление из-за действий спецслужб США. На россиян активизировали «охоту» по всему миру

    Мадуро выступил с обращением из американской тюрьмы

    Дмитриев поиронизировал над Каллас из-за ее спора с Рубио о России

    ВСУ нашли объяснение существенным потерям у Сум

    Дмитриев поддержал столкнувшуюся с критикой за встречу с делегацией Госдумы конгрессвумен

    Фанаты назвали сборную Украины по футболу убожеством за непопадание на чемпионат мира

    Раненых утку и сову спасли в Москве

    Пленный рассказал о массовой гибели пропавших без вести солдат ВСУ

    В Германии назвали условие потери власти Мерцем

    Инвестор раскрыла ведущие к переплате по кредитным картам уловки банка

    Все новости
