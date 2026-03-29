Фанаты назвали сборную Украины по футболу убожеством за непопадание на чемпионат мира

Фанаты раскритиковали сборную Украины за непопадание на чемпионат мира-2026

Болельщики сборной Украины обрушились с критикой из-за поражения команды от Швеции в полуфинале стыкового турнира квалификации чемпионата мира 2026 года. Комментарии приводит РИА Новости.

Фанаты обратили внимание на то, что команда ни первый раз не смогла выйти на мундиаль — последний раз украинцы выступали на турнире в 2006 году. Они назвали игру убожеством и потребовали увольнения главного тренера Сергея Реброва.

«Чтобы посмотреть этот позор, пришлось платить», «Стыдно за такую команду», «Реброва надо было увольнять еще после Евро-2024», «Зато теперь не придется рано просыпаться ради трансляций ЧМ. Спасибо, ребята!» — написали они.

26 марта сборная Украины проиграла национальной команде Швеции со счетом 1:3. Таким образом украинцы потеряли шансы на выход в следующую стадию отборочного турнира мирового первенства.