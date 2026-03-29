19:37, 29 марта 2026Мир

Иран пообещал новые удары по ценным объектам США

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави заявил о возможных новых ударах по объектам США. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, Иран намерен продолжить атаки по так называемым «ценным» целям.

«Нарушение работы американских радаров, логистики и рост потерь продолжаются. Учитывая доминирование Ирана в разведке и в ударных операциях, у США нет иного выбора, кроме как отступить от иранских границ. Обломки американских самолетов АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения — прим. «Ленты.ру»), танкеров и разрушенных ангаров говорят сами за себя. Вскоре к этому списку добавятся и другие ценные объекты», — написал Мусави.

Ранее иранская сторона неоднократно заявляла о готовности отвечать на угрозы и усиливать давление в регионе. 28 марта военнослужащие КСИР Ирана нанесли удары по двум связанным с военно-промышленным комплексом (ВПК) США заводам на Ближнем Востоке.

Ранее КСИР обозначил израильские и американские высшие учебные заведения на Ближнем Востоке как законные цели для нанесения военных ударов. Решение было принято после удара США и Израиля по Тегеранскому университету науки и технологий.

