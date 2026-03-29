На Западе рассказали о серьезных потерях ЦАХАЛ в Ливане

MWM: ЦАХАЛ понесла в Ливане самые тяжелые потери за 40 лет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время наступления на юге Ливана понесла самые тяжелые танковые потери за 40 лет. Об этом рассказало издание Military Watch Magazine (MWM).

Уточняется, что в результате засады ЦАХАЛ за сутки потеряла 21 танк «Меркава».

«Результаты успехов, о которых сообщается (...) представляют собой самые серьезные потери, которые израильская бронетехника понесла более чем за 40 лет с начала Ливанской войны, когда танки «Меркава» и более старые танки американского производства вступили в бой с недавно принятыми на вооружение сирийскими армейскими танками Т-72 и противотанковыми управляемыми орудиями», — говорится в статье.

Примечательно, что на этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении наступления на юге Ливана.

25 марта министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал перенести границу страны с Ливаном на фоне операций против группировки «Хезболла». По словам главы ведомства, конфликт Израиля и Ливана должен завершиться «радикальными изменениями, выходящими за рамки разгрома "Хезболлы"». Река Литани протекает примерно в 30 километрах к северу от существующей границы между странами.