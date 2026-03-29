23:27, 29 марта 2026

На Западе рассказали о серьезных потерях ЦАХАЛ в Ливане

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: ISRAEL DEFENSE FORCES / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время наступления на юге Ливана понесла самые тяжелые танковые потери за 40 лет. Об этом рассказало издание Military Watch Magazine (MWM).

Уточняется, что в результате засады ЦАХАЛ за сутки потеряла 21 танк «Меркава».

«Результаты успехов, о которых сообщается (...) представляют собой самые серьезные потери, которые израильская бронетехника понесла более чем за 40 лет с начала Ливанской войны, когда танки «Меркава» и более старые танки американского производства вступили в бой с недавно принятыми на вооружение сирийскими армейскими танками Т-72 и противотанковыми управляемыми орудиями», — говорится в статье.

Примечательно, что на этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении наступления на юге Ливана.

25 марта министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал перенести границу страны с Ливаном на фоне операций против группировки «Хезболла». По словам главы ведомства, конфликт Израиля и Ливана должен завершиться «радикальными изменениями, выходящими за рамки разгрома "Хезболлы"». Река Литани протекает примерно в 30 километрах к северу от существующей границы между странами.

