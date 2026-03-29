Названы предположительные сроки начала наземной операции США в Иране

i24 News: Наземная операция США в Иране может начаться в первых числах апреля

Наземная операция Соединенных Штатов в Иране может начаться в первых числах апреля. Об этом пишет портал i24 News со ссылкой на источник.

«К началу следующей недели будет достаточно сил для проведения значительной наземной операции против Ирана», — рассказал каналу официальный представитель США.

Как ожидается, к началу следующей недели Соединенные Штаты направят на Ближний Восток сухопутные войска, чтобы обеспечить возможность проведения военной операции в Иране. Решение о проведении такой операции будет принято президентом США Дональдом Трампом.

При этом, по словам источника издания, администрация рассматривает как военные, так и дипломатические пути урегулирования нынешнего кризиса.

Ранее профессор Мохаммад Маранди не исключил, что Дональд Трамп ожидает прибытия на Ближний Восток дополнительных войск, и поэтому сейчас он принял решение отступить. Он отметил, что с прибытием в регион дополнительных войск президент США может принять решение о начале штурма.

До этого капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо заявил, что американские войска потерпят крах при попытке проведения наземной операции в Иране.