Путин сделал заявление о своем сопернике на выборах

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 29 марта 2026

Путин высказался о режиссере Говорухине как своем сопернике на выборах 2000 года
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия была бы в надежных руках, если бы на президентских выборах в 2000 году победил режиссер Станислав Говорухин. Об этом заявил президент России Владимир Путин на юбилее Говорухина в 2016 году, кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Напомню, что в 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента РФ. Результат известен. Но скажу серьезно: если бы граждане России сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках», — высказался глава государства.

Путин вместе с тем отметил важные, на его взгляд, качества Говорухина. Он назвал порядочность, ответственность, характер и любовь к Отечеству.

Ранее в Кремле сделали заявление о президентских выборах на Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обратил внимание, что соответствующей информации от первоисточников не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok