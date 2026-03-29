Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны в будущем провести летние и зимние Олимпийские игры. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

Заявление прозвучало в поздравлении Олимпийскому комитету России (ОКР) с 115-летним юбилеем. Путин напомнил, что Россия была среди учредителей Международного олимпийского комитета и успешно организовала Игры 1980 года в Москве и 2014-го в Сочи на высочайшем уровне. Глава государства подчеркнул вклад ОКР в развитие спорта высших достижений и продвижение ценностей здорового образа жизни.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков ответил на вопрос о возможности провести еще одни Олимпийские игры. Поздняков заявил, что международное сообщество должно очень серьезно попросить Россию провести Олимпиаду.

