17:30, 29 марта 2026

Следующий сезон Евролиги снова пройдет без российских клубов

Владислав Уткин
Фото: Михаил Сербин / РИА Новости

Следующий сезон баскетбольной Евролиги снова пройдет без российских клубов. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport со ссылкой на генерального директора турнира Чуса Буэно.

«Нужно защищать жизни игроков, болельщиков и всех, кто в этом участвует. Мы следим за ситуацией с командами, участвующими в наших лигах, а также с командами, отстраненными от участия. Пока изменений нет», — сказал функционер.

Также Буэно прояснил позицию лиги насчет участия команд из Израиля и клуба «Дубай». Он заявил, что до конца регулярного чемпионата они будут играть домашние матчи на выезде, а затем эта мера может быть продлена и на игры плей-офф.

Российские баскетбольные клубы отстранены от участия в Евролиге с марта 2022 года. Женская и мужская сборные также не принимают участия в международных соревнованиях.

