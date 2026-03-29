Следующий сезон Евролиги снова пройдет без российских клубов

Следующий сезон баскетбольной Евролиги снова пройдет без российских клубов

Следующий сезон баскетбольной Евролиги снова пройдет без российских клубов. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport со ссылкой на генерального директора турнира Чуса Буэно.

«Нужно защищать жизни игроков, болельщиков и всех, кто в этом участвует. Мы следим за ситуацией с командами, участвующими в наших лигах, а также с командами, отстраненными от участия. Пока изменений нет», — сказал функционер.

Также Буэно прояснил позицию лиги насчет участия команд из Израиля и клуба «Дубай». Он заявил, что до конца регулярного чемпионата они будут играть домашние матчи на выезде, а затем эта мера может быть продлена и на игры плей-офф.

Российские баскетбольные клубы отстранены от участия в Евролиге с марта 2022 года. Женская и мужская сборные также не принимают участия в международных соревнованиях.