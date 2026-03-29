Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
13:35, 29 марта 2026

Стало известно о намерении Молдавии отменить еще 60 соглашений с СНГ

Юлия Юткина
Михаил Попшой. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Молдавия намерена денонсировать еще 60 соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ), поскольку правящая Партия действия и солидарности (ПДС) считает их бесполезными для страны. Об этом в эфире телеканала ТВ-8 заявил министр иностранных дел Михай Попшой.

По словам политика, Молдавия вышла уже из 70 соглашений с СНГ и планирует отменить еще 60. «Те, что приносят хоть какую-то выгоду, мы не трогаем», — отметил он.

Попшой подчеркнул, что выход стран из СНГ является стратегическим решением ПДС, которая взяла курс на интеграцию в Европейский союз. Он добавил, что на это потребуется больше года. «Важно довести этот процесс до конца», — заявил министр.

В январе 2026 года стало известно о планах Молдавии выйти из СНГ. Страна была членом содружества с 1994 года.

Ранее в МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ. В России этот план посчитали недальновидным.

    Последние новости

    На фото попал уничтоженный иранской ракетой Boeing E-3 Sentry

    Михалков раскрыл судьбоносный для Ефремова диалог с Путиным

    В России поговоркой ответили на вопрос о зарубежных партнерах

    На Украине заявили о взятии ЕС в заложники

    Военный высказался о последствиях удара по складам с самолетами НАТО для ВСУ

    В ЮАР похитили и убили специалиста по связям Африки и России

    Названо условие для лишения Румынии членства в Евросоюзе

    Объявлены сроки появления машины Volga собственной разработки

    Россия пожелала удачи США

    В Финляндии упал НЛО

    Все новости
