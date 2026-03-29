Стало известно о намерении Молдавии отменить еще 60 соглашений с СНГ

Попшой: Молдавия намерена отменить еще 60 соглашений с СНГ

Молдавия намерена денонсировать еще 60 соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ), поскольку правящая Партия действия и солидарности (ПДС) считает их бесполезными для страны. Об этом в эфире телеканала ТВ-8 заявил министр иностранных дел Михай Попшой.

По словам политика, Молдавия вышла уже из 70 соглашений с СНГ и планирует отменить еще 60. «Те, что приносят хоть какую-то выгоду, мы не трогаем», — отметил он.

Попшой подчеркнул, что выход стран из СНГ является стратегическим решением ПДС, которая взяла курс на интеграцию в Европейский союз. Он добавил, что на это потребуется больше года. «Важно довести этот процесс до конца», — заявил министр.

В январе 2026 года стало известно о планах Молдавии выйти из СНГ. Страна была членом содружества с 1994 года.

Ранее в МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ. В России этот план посчитали недальновидным.