15:49, 29 марта 2026Мир

В бундестаге сочли нападение США и Израиля на Иран нарушением международного права

Екатерина Ештокина
Фото: Thaier al-Sudani / Reuters

Сотрудники бундестага сочли нападение США и Израиля на Иран нарушением международного права. Информацию публикует информационное агентство DPA со ссылкой на заключение научной службы парламента ФРГ.

Эксперты проанализировали ситуацию по поводу Ирана по запросу фракции Левой партии, в результате чего назвали действия США и Израиля нарушением закрепленного в Уставе ООН запрета на применение силы. Такую оценку специалисты озвучили в связи с тем, что упомянутые страны не подпадают под пункт о праве на самооборону и не были одобрены Советом Безопасности ООН.

Помимо этого, представители бундестага изучили вопрос использования США своих военных баз в ФРГ в ударах по Ирану как пособничества со стороны Германии. Кроме того, ученые обсуждали, не должна ли и федеративная республика нести ответственность с международно-правовой точки зрения.

Эксперты пришли к выводу, что «с учетом конкретных обстоятельств использования [баз] в любом случае нельзя исключать». В то же время какую роль такие военные базы в Германии, как Рамштайн, играют в конфликте вокруг Ирана, — неясно. Также нет информации, используется ли данная база при атаках США по объектам в исламской республике.

В январе в бундестаге испугались последствий захвата Гренландии США. Председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет отметил, что к словам американского президента Дональда Трампа нужно относиться серьезно.

