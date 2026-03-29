В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Британии

В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию

Министерство иностранных дел (МИД) РФ вызвало временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакию. Об этом сообщает ТАСС.

«На Смоленскую площадь вызвана временная поверенная Британии», — поделился анонимный источник.

В январе временная поверенная в делах Британии попыталась войти не в ту дверь. Когда британский дипломат вышла из машины, она ошибочно направилась к закрытой двери в МИД России.

Ранее МИД России вызвал британского дипломата. Российское внешнеполитическое ведомство выразило протест Великобритании из-за деятельности сотрудника спецслужб под прикрытием в британском посольстве.