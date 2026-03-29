Рогов назвал невменяемым Зеленского после слов о предоставлении ядерного оружия

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении Киеву ядерного оружия является примером его невменяемости. С такой оценкой в беседе с РИА Новости выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленский теперь снова начал заявлять то, чего не может быть по определению, потому что ядерное оружие в его руках куда опаснее, чем даже граната в руках обезьяны», — высказался общественный деятель.

Рогов подчеркнул, что высказывание Зеленского о ядерном оружии как гарантии безопасности для Киева показывает его непонимание причин начала специальной военной операции. По его словам, гарантией безопасности может быть как раз отсутствие любого оружия массового поражения на территории Украины.

В июне 2025 года президент России Владимир Путин назвал отказ Киева от намерений получить ядерное оружие в качестве одного из условий для разрешения конфликта с Украиной. Российский лидер подчеркнул, что Украина также должна быть нейтральной страной и не вступать в альянсы.

Ранее Зеленский высказался о ядерном оружии как одной из требуемых Киевом гарантий безопасности. По словам политика, пока никто из международных партнеров Украины не поднимал этот вопрос.