В СПЧ предположили давление третьих стран на Telegram из-за российских требований

Александр Ионов: На Telegram может оказываться давление третьих стран

Председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов сделал предположение о давлении третьих стран на Telegram из-за российских требований. Комментарий приводит телеканал «Звезда».

По его словам, внутри команды Telegram ведется обсуждение о принятии выдвинутых Россией мер ради возобновления полноценной работы в стране. «Я не могу сказать, ведутся ли такие переговоры напрямую с государством или косвенно, опосредованно или через третьих лиц. Я знаю, что внутри команды [основателя Telegram Павла] Дурова вопрос о согласовании тех условий, которые Россия выдвигает для разблокировки, ведется и мессенджер смотрит, какие возможности они могут сегодня предоставить», — высказался Ионов.

Кроме того, чиновник допустил, что определенные третьи страны могут оказывать давление на мессенджер. «На команду может оказываться давление третьих стран, чтобы не выполнять условия, которые Россия выдвинула. Абсолютно адекватные условия, потому что тот же, например, Apple эти условия выполняет, удаляет нежелательные приложения и так далее», — заявил он.

Ранее в марте в России нашли альтернативу полной блокировке Telegram. Руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров обратил внимание, что за последний год российские власти придерживались стратегии не одномоментного отключения мессенджера, а поэтапного сужения его функционала.