06:19, 29 марта 2026Мир

В США предсказали появление нового участника конфликта в Иране

Джонсон: В конфликт на Ближнем Востоке могут вступить хуситы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Hamza Ali / Globallookpress.com

Йеменские хуситы могут вступить в конфликт на Ближнем Востоке и начать действовать против США и Израиля. Такое развитие событий допустил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Поступила информация, что в ситуацию в Иране могут вмешаться хуситы. Они пригрозили заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив и, таким образом, закрыть для США Красное море», — сказал он.

Однако пока неясно, вступят ли они в конфликт — это будет зависеть от того, примут ли США решение о проведении наземной операции в Иране, добавил эксперт. По его словам, если Вашингтон «попытается напасть на кого-нибудь» на территории страны, Баб-эль-Мандебский пролив может оказаться перекрыт так же, как и Ормузский.

Ранее политолог Егия Ташиян в разговоре с «Лентой.ру» назвал хуситов одним из последних козырей Ирана в войне с США и Израилем.

    Последние новости

    В МИД сделали заявление из-за действий спецслужб США. На россиян активизировали «охоту» по всему миру

    В Кремле высказались о темпах восстановления отношений с США

    Психолог указала на тревожный сигнал перегруженного организма

    В Москве мошенники похитили у пенсионерки 25 миллионов рублей

    В США предсказали появление нового участника конфликта в Иране

    США и Израиль атаковали резервуар с питьевой водой в Иране

    Иностранные наемники ВСУ пропали на одном направлении СВО

    В Кремле отреагировали на визит депутатов Госдумы в США

    Беспилотники ВСУ совершили ночную атаку на Ленинградскую область

    На Западе рассказали о разочаровавшем Европу провале Украины

    Все новости
