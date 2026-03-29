Наука и техника
14:09, 29 марта 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный высказался о последствиях удара по складам с самолетами НАТО для ВСУ

Дандыкин: Попавшая под удар база в Хмельницкой области — одна из основных у ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Авиабаза в районе Староконстантинова Хмельницкой области, по складам которой российские войска нанесли удар, — одна из основных у Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О последствиях атаки для ВСУ специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Этот аэродром уже несколько раз били. Это один из основных аэродромов ВСУ. Он достаточно укрепленный. Если смотреть ежедневные сводки Минобороны, то обязательно наши ребята сбивают бомбы. Это значит, что эти бомбы несут самолеты. В частности, это могут быть F-16 и Mirage. Если эти самолеты останутся хотя бы на определенное время без боеприпасов, это будет хорошо. А если мы вывели часть из них из строя, задели, то еще лучше», — отметил Дандыкин.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы России нанесли удар по складам украинской авиабазы в Хмельницкой области, где базировались поставленные странами НАТО самолеты F-16 и Mirage. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он добавил, что, по поступающей информации, ВС России отработали по защищенным объектам — подземной инфраструктуре, включая арочные укрытия со складами и укрепленный бункер, связанный с управлением авиацией.

    Последние новости

    На фото попал уничтоженный иранской ракетой Boeing E-3 Sentry

    Михалков раскрыл судьбоносный для Ефремова диалог с Путиным

    В России поговоркой ответили на вопрос о зарубежных партнерах

    На Украине заявили о взятии ЕС в заложники

    Военный высказался о последствиях удара по складам с самолетами НАТО для ВСУ

    В ЮАР похитили и убили специалиста по связям Африки и России

    Названо условие для лишения Румынии членства в Евросоюзе

    Объявлены сроки появления машины Volga собственной разработки

    Россия пожелала удачи США

    В Финляндии упал НЛО

    Все новости
