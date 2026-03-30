17:42, 30 марта 2026

22-летний россиянин поехал в Таиланд и пропал без вести

Волонтеры в Таиланде ищут пропавшего в сентябре 2025 года россиянина Страута
Алина Черненко

Фото: Shawn Goldberg / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

В Таиланде ищут 22-летнего россиянина Гордея Страута, пропавшего без вести в сентябре 2025 года. Об этом РИА Новости рассказала лидер одной из групп российских волонтеров в этой стране Азии Светлана Шерстобоева.

Уточняется, что молодой человек приехал в Бангкок 4 сентября, а с 28 сентября перестал выходить на связь. Долгое время соотечественник не появляется в соцсетях, и его местонахождение неизвестно.

Собеседница агентства пояснила, что мать пропавшего обратилась за помощью к волонтерам в конце марта 2026 года. Она рассказала об особых приметах своего единственного сына: его рост — 174 сантиметра, носит каре, а в его правой ключице — титановая пластина.

Мать Страута также сообщила волонтерам, что перед поездкой в Таиланд ее сын некоторое время жил на Бали с друзьями. Женщина попросила всех, кто знает что-либо о его местонахождении, помочь в поисках.

Ранее другой турист из России загадочно пропал на популярном курорте Таиланда Пхукете. 25-летний молодой человек улетел в эту страну Азии на зимовку.

