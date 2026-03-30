Бывший тренер «Зенита» раскрыл свое состояние после госпитализации

Луческу заявил, что чувствует себя хорошо после экстренной госпитализации

Главный тренер сборной Румынии по футболу, ранее работавший с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, заявил, что хорошо себя чувствует. О состоянии специалиста после экстренной госпитализации рассказало издание Gazeta Sporturilor.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Я полностью здоров, но все еще прохожу некоторые обследования», — приводит издание слова Луческу.

Инцидент произошел 29 марта во время технического совещания: 80-летний специалист почувствовал недомогание, ему оказали первую помощь на месте, после чего две бригады скорой доставили его в больницу для обследования.