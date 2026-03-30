Экс-аналитик ЦРУ заявил о новой катастрофе из-за конфликта в Иране

Джонсон: Из-за конфликта в Иране в мире может сократиться производство чипов

На фоне блокировки Ормузского пролива в мире может резко сократиться производство компьютерных чипов. К такому выводу пришел экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Есть вопрос с гелием. Оказывается — кто бы мог подумать! — что Персидский залив также является крупным источником гелия, который необходим для производства компьютерных чипов», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в результате во всем мире может существенно пострадать производство всех видов продукции, где используются чипы, включая вооружения.

Ранее сообщалось, что мир недооценивает серьезность кризиса из-за войны на Ближнем Востоке. К такому выводу пришли эксперты. Ключевая проблема связана именно с перебоями поставок сырья. Отмечается, что через перекрытый Ираном Ормузский пролив проходит около 20 процентов мировой нефти и газа.

До этого экс-советник Дональда Трампа и бывший директор Совета национальной безопасности США по исламским странам Нейт Суонсон рассказал, что конфликт Соединенных Штатов и Ирана не закончится быстро.