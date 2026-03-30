Премьер Словакии Фицо заявил, что Еврокомиссия в сговоре с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия (ЕК) могла договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об остановке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

«Госпожа председатель ЕК [Урсула фон дер Ляйен], спрашиваю вас очень серьезно: "Вы, вся Еврокомиссия, настолько недееспособны?" Никто вас действительно уже не воспринимает всерьез. Вы даже не можете договориться об инспекции в составе группы из трех-четырех человек, которые поехали бы осмотреть этот нефтепровод? Или вы делаете это намеренно, договорившись с (...) Зеленским?» — возмутился он.

Фицо выразил уверенность в том, что Еврокомиссия находится в сговоре с украинским лидером. По его мнению, ЕК имеет необходимые рычаги давления на Зеленского, но отказывается их применять.

24 марта Фицо заявил, что Еврокомиссия не оказывает давления на Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода «Дружба», поскольку ненависть к России оказалась «сильнее, чем здравый смысл».

4 марта президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Венгрии Петера Сийярто. В ходе встречи политики обсудили ситуацию с блокировкой поставок энергоресурсов для Будапешта и Братиславы по нефтепроводу «Дружба» со стороны Киева.