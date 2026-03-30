Европеец описал женщин в России фразой «русским мужчинам очень повезло»

Российская тревел-блогерша Елена побывала в Париже и пообщалась со знакомым французом, который назвал ей отличительные черты ее соотечественниц. Его наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, европеец Адриан отметил, что женщины в России умеют быть заботливыми, гибкими, сохранять отношения и давать близким тепло. По его словам, этому многим стоило бы поучиться.

«Более того, русским мужчинам очень повезло, и я им искренне завидую, как и все остальные европейцы. Потому что здесь женщины не терпят ничего, и приходится под них подстраиваться, а у вас, наоборот, это делают женщины», — такими фразами описал россиянок француз.

Адриан также признался, что больше всего его удивляет в россиянках их отношение к семье. Например, если им приходится выбирать между работой и ребенком, многие предпочитают остаться дома. «В Европе это редкость. Француженки точно не будут так делать никогда и ни за что. Они всегда выбирают себя и ставят личные интересы на первое место», — констатировал собеседник Елены.

Он добавил, что русские женщины умеют создавать в доме особый уют и тепло. Однажды он был в гостях у друзей из России и был поражен количеством еды, которую приготовила жена его коллеги Светлана. Адриан отметил, что блюд было столько, что он почувствовал себя как в ресторане.

«Тогда я понял, что вы так живете каждый день, что это не просто мифы про Россию», — признался европеец.

