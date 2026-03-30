Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 30 марта 2026Путешествия

Европеец описал женщин в России фразой «русским мужчинам очень повезло»

Алина Черненко

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Российская тревел-блогерша Елена побывала в Париже и пообщалась со знакомым французом, который назвал ей отличительные черты ее соотечественниц. Его наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, европеец Адриан отметил, что женщины в России умеют быть заботливыми, гибкими, сохранять отношения и давать близким тепло. По его словам, этому многим стоило бы поучиться.

Материалы по теме:
«Более того, русским мужчинам очень повезло, и я им искренне завидую, как и все остальные европейцы. Потому что здесь женщины не терпят ничего, и приходится под них подстраиваться, а у вас, наоборот, это делают женщины», — такими фразами описал россиянок француз.

Адриан также признался, что больше всего его удивляет в россиянках их отношение к семье. Например, если им приходится выбирать между работой и ребенком, многие предпочитают остаться дома. «В Европе это редкость. Француженки точно не будут так делать никогда и ни за что. Они всегда выбирают себя и ставят личные интересы на первое место», — констатировал собеседник Елены.

Он добавил, что русские женщины умеют создавать в доме особый уют и тепло. Однажды он был в гостях у друзей из России и был поражен количеством еды, которую приготовила жена его коллеги Светлана. Адриан отметил, что блюд было столько, что он почувствовал себя как в ресторане.

«Тогда я понял, что вы так живете каждый день, что это не просто мифы про Россию», — признался европеец.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала черты, которые отличают ее соотечественниц от жительниц Европы. В первую очередь она выделила ухоженное лицо и макияж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok