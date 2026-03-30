Европейской экономике пригрозили удушением

InsideOver: Хуситы пригрозили ударить по ЕС, перекрыв Баб-эль-Мандебский пролив

Йеменские хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом, как сообщило ТАСС, заявил заместитель министра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур в интервью порталу InsideOver.

По словам Мансура, если власти Европейского союза останутся враждебны по отношению к союзникам Ирана, то за этим последует перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Как следствие, цены на нефть поднимутся до 200 долларов за баррель, что задушит европейскую экономику.

Мансур подчеркнул, что хуситы располагают неограниченным запасом ракет. Это позволяет им перекрыть все морские пути, ведущие в Суэц, и сделать так, чтобы без их разрешения никто не смог курсировать между Азией и Европой.

До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа пообещал, что его организация не перестанет наносить удары по Израилю до тех пор, пока тот не прекратит атаковать Иран.

Также есть прогнозы, что хуситы могут закрыть для США Красное море.