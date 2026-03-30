Экономика
18:43, 30 марта 2026Экономика

Европейской экономике пригрозили удушением

InsideOver: Хуситы пригрозили ударить по ЕС, перекрыв Баб-эль-Мандебский пролив
Кирилл Луцюк

Фото: Khaled Abdullah Ali Al Mahdi / Reuters

Йеменские хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом, как сообщило ТАСС, заявил заместитель министра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур в интервью порталу InsideOver.

По словам Мансура, если власти Европейского союза останутся враждебны по отношению к союзникам Ирана, то за этим последует перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Как следствие, цены на нефть поднимутся до 200 долларов за баррель, что задушит европейскую экономику.

Мансур подчеркнул, что хуситы располагают неограниченным запасом ракет. Это позволяет им перекрыть все морские пути, ведущие в Суэц, и сделать так, чтобы без их разрешения никто не смог курсировать между Азией и Европой.

До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа пообещал, что его организация не перестанет наносить удары по Израилю до тех пор, пока тот не прекратит атаковать Иран.

Также есть прогнозы, что хуситы могут закрыть для США Красное море.

    Последние новости

    «Это дает надежду». Россия преодолела блокаду США и помогла Кубе. Может ли это нарушить планы Трампа?

    Внешность Анджелины Джоли на новых фото описали фразой «выглядит потрепанной»

    Россиянам назвали три способа не платить налог при продаже машины

    В России остановили операции с валютой и золотом

    На видео попало уничтожение Ан-132 украинского производства

    Белый дом рассказал о работе над потрясающей для США сделкой

    Названа возможная реакция США на прорыв Россией блокады Кубы

    Ректора украинского вуза уличили в оргиях со студентками

    Известная российская блогерша рассказала о приеме антидепрессантов

    Диетолог раскрыла последствия злоупотребления яблоками

    Все новости
