В смартфонах Samsung нашли неустранимый изъян

Смартфоны Samsung Galaxy S26 с чипом Exynos оказались неэффективными

Новые смартфоны Samsung, работающие на базе процессора Exynos, оказались плохо оптимизированы. Об этом заявил автор YouTube-канала Android Addicts.

Samsung выпустила телефоны Galaxy S26 и S26+ в двух версиях — с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и собственным чипом Exynos 2600. Оказалось, что модель с процессором Exynos значительно уступает остальным устройствам по энергоэффективности и, как следствие, показателю времени автономной работы.

В тестах Galaxy S26 с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 показал время работы с включенным экраном 9 часов 26 минут. Модель на базе Exynos 2600 проработала лишь 6 часов 48 минут. Изучившие исследование журналисты PhoneArena назвали эту проблему неустранимым изъяном смартфонов Samsung и предупредили своих читателей о проблеме.

«Это почти 30-процентная разница в пользу Snapdragon 8 Elite Gen 5. Я не уверен, можно ли будет "исправить" эти результаты обновлениями», — заметил редактор медиа Себастьян Пирс.

Galaxy S26 и S26+ доступны с процессорами Qualcomm в США, Китае и Японии, в остальных регионах модели продают с чипом Exynos. Флагманский Galaxy S26 Ultra производится только на основе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ранее журналисты издания Android Police заявили, что Samsung Galaxy S26 Ultra уступает китайским конкурентам по времени автономной работы.