20:36, 30 марта 2026Наука и техника

В смартфонах Samsung нашли неустранимый изъян

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

Новые смартфоны Samsung, работающие на базе процессора Exynos, оказались плохо оптимизированы. Об этом заявил автор YouTube-канала Android Addicts.

Samsung выпустила телефоны Galaxy S26 и S26+ в двух версиях — с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и собственным чипом Exynos 2600. Оказалось, что модель с процессором Exynos значительно уступает остальным устройствам по энергоэффективности и, как следствие, показателю времени автономной работы.

В тестах Galaxy S26 с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 показал время работы с включенным экраном 9 часов 26 минут. Модель на базе Exynos 2600 проработала лишь 6 часов 48 минут. Изучившие исследование журналисты PhoneArena назвали эту проблему неустранимым изъяном смартфонов Samsung и предупредили своих читателей о проблеме.

«Это почти 30-процентная разница в пользу Snapdragon 8 Elite Gen 5. Я не уверен, можно ли будет "исправить" эти результаты обновлениями», — заметил редактор медиа Себастьян Пирс.

Galaxy S26 и S26+ доступны с процессорами Qualcomm в США, Китае и Японии, в остальных регионах модели продают с чипом Exynos. Флагманский Galaxy S26 Ultra производится только на основе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ранее журналисты издания Android Police заявили, что Samsung Galaxy S26 Ultra уступает китайским конкурентам по времени автономной работы.

    Последние новости

    Россиян обяжут платить за использование VPN

    Раскрыт размер зарплаты Зеленского

    Иранский посол заявил о проблемах Тегерана с Зеленским

    Россияне пожаловались на один тип соседей

    Трамп захотел получить деньги от арабских стран на войну с Ираном

    Белый дом рассказал о ходе переговоров с Ираном

    Студент притворился несовершеннолетней девушкой и вымогал деньги у мужчин

    Названа простая диета для снижения риска развития рака

    ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников

    Белый дом назвал сроки проведения операции против Ирана

    Все новости
