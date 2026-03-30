Иран посчитал Украину соучастницей агрессии США

Постпред Ирана при ООН Иравани: Украина является участницей агрессии США

Украина является соучастницей агрессии США против Ирана, заявил иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Его цитирует издание Etemad.

«Признание о направлении "сотен специалистов" в регион (...) по своей сути расценивается как предоставление материальной и оперативной поддержки продолжающейся незаконной военной агрессии против Ирана, возглавляемой Соединенными Штатами Америки и израильским режимом», — сказал иранский дипломат.

Ранее глава Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран Пир Хосейн Коливанд сообщил, что Россия отправила Ирану 330 тонн медикаментов и другой гуманитарной помощи.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.