Китай успешно запустил ракету Kinetica-2

18:16, 30 марта 2026Наука и техника

Китай провел первый успешный запуск ракеты Kinetica-2
Иван Потапов

Фото: Stringer / Reuters

Китай провел первый успешный запуск ракеты Kinetica-2 (Lijian-2). Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Носитель с тремя спутниками стартовал с космодрома Цзюцюань сегодня, 30 марта, в 14:00 московского времени. По данным агентства, соответствующие космические аппараты успешно выведены ракетой на запланированную орбиту.

Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
В феврале 2025-го издание SpaceNews сообщило, что носитель Kinetica-2 разработки Китайской академии наук планируется использовать для запуска космического грузового корабля Qingzhou объемом 27 кубических метров, способного переносить от 1800 до 2000 килограммов груза.

Двухступенчатая ракета Kinetica-2 имеет диаметр обтекателя 4,2 метра, достигает 52 метра в длину и предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту до 12 тонн грузов.

