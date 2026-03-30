13:19, 30 марта 2026Спорт

Легионер «Краснодара» рассказал о влиянии на него ограничения интернета в городе

Игрок «Краснодара» Батчи: Впервые в жизни столкнулся с ограничением интернета
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Ангольский легионер футбольного клуба «Краснодар» Жоау Батчи высказался об ограничении интернета в городе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок отметил, что впервые в жизни столкнулся с этим. «Не могу сказать, что это как-то сильно влияет на меня, но главное, что так или иначе я могу общаться со своей семьей», — заявил Батчи.

Ранее об ограничении интернета в Краснодаре высказался другой игрок «горожан» — колумбиец Джон Кордоба. Он отметил, что ему стало сложнее оставаться на связи с семьей.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, сколько еще будут применяться меры по ограничению мобильного интернета в стране. «Настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан», — заявил представитель Кремля.

