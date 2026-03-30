МИД России обвинил Запад в хаотизации международной обстановки

МИД РФ обвинил Запад в хаотизации и дестабилизации международной обстановки

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что по вине Запада во главе с США продолжается хаотизация и дестабилизация международных отношений. Об этом пишет РИА Новости.

На российско-узбекской конференции Галузин сказал, что по вине стран Запада во главе с США продолжается хаотизация и дестабилизация международных отношений, разрушается международно-правовая база в сфере безопасности. Он дополнил, что в области развития создается только видимость общей работы, которая на самом деле является одной из форм колониализма.

