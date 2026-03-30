00:33, 30 марта 2026Спорт

Моуринью назвал Португалию без Роналду заурядной командой

Владислав Уткин
Фото: Алексей Филлипов / РИА Новости

Главный тренер сборной Португалии Моуринью назвал свою команду заурядной без Криштиану Роналду. Его слова приводит Goal.

«Без Роналду Португалия выглядит заурядной командой. Люди все время просят нас не вызывать его. Что ж, он не играл, и вы видели результат. Никакой угрозы, никакого страха у соперника. Просто команда, находящаяся под давлением Мексики» — сказал Моуринью.

Также наставник португальцев заявил, что когда Роналду на поле, соперник проявляет осторожность. «Без него они вообще не задумываются», — сказал Моуринью.

Роналду пропустил последний товарищеский матч португальцев с Мексикой. Без него команда Моуринью сыграла вничью со счетом 0:0.

Ранее букмекеры оценили вероятность завершения карьеры португальского футболиста в 2026 году. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 4,70.

