07:01, 30 марта 2026

Раскрыт процент полностью довольных своей интимной жизнью россиян

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Только 11 процентов россиян полностью довольны своей интимной жизнью, выяснили аналитики Т—Ж. Специалисты проанализировали данные опроса, в котором приняли участие полторы тысячи человек, и выяснил, как россияне воспринимают секс, что для них важно и какие темы чаще всего вызывают вопросы. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным опроса, для большинства россиян секс — это источник удовольствия. Такой ответ среди нескольких возможных вариантов отметили 83 процента опрошенных. 76 процентов респондентов считают секс способом сблизиться с партнером, также воспринимают его как физическую потребность — 72 процента, отметили аналитики.

Также стало известно, что мужчины в два раза чаще называют секс физиологически необходимым. Кроме того, опрос показал, что только 12 процентов женщин и 13 процентов мужчин воспринимают интимную близость как супружеский долг.

Полностью удовлетворены интимной сферой 11 процентов опрошенных, или каждый десятый

опрос Т—Ж

Аналитики сообщили, что самая распространенная проблема, с которой сталкивались респонденты, — разный уровень либидо у партнеров. Они добавили, что мужчины переживают на эту тему немного чаще женщин. Также одна из проблем в интимной сфере — несоответствие сексуальных предпочтений.

Результаты исследования показали, что мужчины и женщины почти в равной степени отмечают общую усталость как барьер для полноценной сексуальной жизни. Также аналитики отметили, что женщинам чуть легче вести разговоры о сексе с партнером.

Наиболее сложно для респондентов рассказать о своих желаниях или признаться, что что-то не нравится. Также опрошенных останавливает страх расстроить партнера: причем мужчины чаще боятся быть отвергнутыми или непонятыми, а женщинам труднее отказать партнеру и говорить о физическом дискомфорте

опрос Т—Ж

Среди опрошенных в возрасте 18-34 лет только каждый четвертый-пятый хорошо понимает себя и свою сексуальность, среди старших респондентов доля тех, кто «разобрался», возрастает в два раза.

Также аналитики сообщили, что по мере взросления приходит раскрепощенность в сексуальной сфере. Молодые респонденты в возрасте 18-24 лет чувствуют себя в сексе «скорее свободно», но иногда испытывают неловкость. Тогда как респонденты старше 55 лет ощущают себя «очень свободно».

Ранее сексолог Полина Ред заявила, что для секс-переписок существуют свои правила. Во-первых, по ее словам, не стоит сразу требовать у женщины интимные фотографии. Она считает, что это неудобно и неуместно, даже если собеседники уже являются довольно близкими людьми. Во-вторых, специалистка призвала мужчин не начинать диалог с отправки фотографий полового члена.

