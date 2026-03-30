10:06, 30 марта 2026

Рост цен на нефть с начала войны в Иране оказался рекордным

Reuters: Цена нефти Brent выросла на 59 процентов с начала марта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

С начала войны в Иране биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent увеличилась на 59 процентов, что стало самым стремительным месячным удорожанием как минимум за последние 3,5 десятилетия. Об этом сообщает Reuters.

Главной причиной рекордного роста стоимости Brent стало перекрытие Ираном одной из важнейших на Ближнем Востоке логистических артерий — Ормузского пролива. Через него проходила треть мировой торговли сырьем. Блокировка канала существенно ограничила региональный экспорт сырья и, как следствие, предложение на глобальном энергорынке.

В результате темпы роста цен на нефть в марте превысили динамику времен войны в Персидском заливе в 1990-м. Тогда скачок стоимости Brent был не столь стремительным, как в начале весны 2026-го, указали аналитики. Реальных дипломатических возможностей для скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке сейчас почти нет, отметила основательница компании Vanda Insights Вандана Хари. Это создает предпосылки для дальнейшего удорожания сырья, констатировала она.

При худшем сценарии, прогнозировали ранее аналитики компании Macquarie Group, сырьевые котировки могут значительно превысить исторический максимум, который был установлен во время мирового финансового кризиса в 2008 году. В случае затяжной блокады Ормузского пролива стоимость Brent, ожидают эксперты, поднимется до 200 долларов за баррель. Это, в свою очередь, рискует привести к падению деловой и производственной активности и замедлить темпы роста мировой экономики, которая и без того еще не до конца оправилась от негативных последствий предыдущих кризисов, вызванных пандемией коронавируса и началом боевых действий на Украине.

