Сок привычного фрукта оказался связан со снижением воспаления в легких

Front Nutr: Лимонный сок уменьшает воспаление и повреждение дыхательных путей

Обычный лимонный сок может уменьшать воспаление и повреждение дыхательных путей. К такому выводу пришли исследователи, изучившие его действие в эксперименте на животных с искусственно вызванным раздражением легких. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

В исследовании ученые смоделировали повреждение дыхательных путей у крыс и затем давали им лимонный сок в разной дозировке в течение трех недель. У животных без лечения наблюдались выраженные признаки воспаления: повышенный уровень лейкоцитов, воспалительных цитокинов и маркеров повреждения тканей. Одновременно ухудшались показатели иммунного ответа.

Добавление лимонного сока, особенно в более высокой дозе, заметно смягчало эти изменения. У животных снижались уровни воспалительных маркеров, восстанавливался баланс иммунных клеток и улучшалась антиоксидантная защита — в частности, повышалась активность ферментов, защищающих клетки от повреждения. При этом ткани легких и трахеи выглядели значительно менее поврежденными.

Авторы связывают эффект с биологически активными веществами лимона, которые одновременно снижают воспаление, уменьшают окислительный стресс и поддерживают иммунную систему.

Ранее ученые выяснили, что апельсиновый сок уменьшает воспаление и улучшает состояние иммунитета.