Украина назвала ответственных за падение дронов ВСУ в Финляндии

МИД Украины назвал Россию ответственной за падение дронов ВСУ в Финляндии

Министерство иностранных дел Украины назвало Россию ответственной за падение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Финляндии днем 29 марта. С таким заявлением выступил официальный представитель дипломатического ведомства Георгий Тихий, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Мы уже извинились перед финской стороной за этот инцидент», — добавил при этом пресс-секретарь украинского МИД.

По словам Тихого, ни один дрон ВСУ в ходе атаки на Ленинградскую область России не был направлен на финскую территорию. Он назвал вероятной причиной падения БПЛА их отклонение от маршрута в результате действия средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России. Дипломат добавил, что Хельсинки также разделяет точку зрения о якобы ответственности Москвы за инцидент.

Днем 29 марта премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о нарушении территориальной целостности страны украинскими БПЛА. Политик добавил, что страна не сбивала беспилотные летательные аппараты, а они упали сами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский созвонился с лидером Финляндии Александром Стуббом и обсудил падение на территории страны дрона ВСУ. Он отметил, что Киев предоставляет Хельсинки всю необходимую информацию по поводу инцидента.