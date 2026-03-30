Ушаков оценил предложения Трампа по Украине

Ушаков: США высказали ряд интересных предложений по Украине

Соединенные Штаты высказали ряд интересных предложений по урегулированию кризиса на Украине. Однако они пока не реализуются, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», — отметил он.

Ушаков также добавил, что Соединенные Штаты могли бы реально повлиять на Киев в вопросе урегулирования.

Как ранее уточнялось, помощник президента РФ прокомментировал перспективы трехсторонних переговоров по Украине на фоне конфликта на Ближнем Востоке и подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему обладает способностью повлиять на Украину для скорейшего урегулирования противостояния. Чиновник отметил, что Белый дом может «реально нажать» на власти этой страны.

В начале марта глава России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование в Иране и переговоры по Украине.

