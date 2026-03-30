Война в Иране привела к подорожанию еще одного ключевого товара

Пшеница подорожала на бирже в Чикаго на фоне затягивания войны в Иране

Затянувшаяся война в Иране привела к подорожанию еще одного ключевого продовольственного товара — пшеницы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные биржи в Чикаго.

Фьючерсы на пшеницу демонстрировали устойчивый рост в последние несколько дней. В ходе торгов в понедельник, 30 марта, котировки превысили 6,05 доллара за бушель. С начала первого весеннего месяца показатель увеличился почти на 30 центов.

Эксперты связывают удорожание пшеницы с рядом факторов. Одной из главных причин стала блокировка Ираном Ормузского пролива, которая привела к почти полной остановке судоходства в важнейшей логистической артерии в регионе. Это повлекло за собой существенное снижение экспорта удобрений и ключевых видов энергоресурсов (нефти, сжиженного природного газа). Подобные факторы в итоге привели к увеличению издержек аграриев в ряде регионов мира.

Еще одной причиной роста биржевых цен на пшеницу аналитики назвали засуху, затронувшую Великие равнины США. Этот регион считается ключевым для выращивания агрокультуры в стране. Неблагоприятные погодные условия усилили тревожные настроения участников рынка по поводу урожая. Прогноз на начало апреля также стал неутешительным. В регионе, согласно ожиданиям синоптиков Национальной метеорологической службы, аномально теплая для этого времени года погода, которая будет сопровождаться сухим порывистым ветром.

О том, что затягивание войны в Иране ударит по глобальному продовольственному рынку, ранее предупреждали в том числе представители ООН. Нарушение поставок сжиженного природного газа с Ближнего Востока, констатировал главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Максимо Тореро, может привести к удорожанию ряда продуктов питания. Сбои в поставках энергоресурсов, пояснил он, могут негативно повлиять на посевную, что, в свою очередь, ударит по урожаю некоторых важных агрокультур.