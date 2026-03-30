Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:56, 30 марта 2026Экономика

Война в Иране привела к подорожанию еще одного ключевого товара

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Dane Rhys / Reuters

Затянувшаяся война в Иране привела к подорожанию еще одного ключевого продовольственного товара — пшеницы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные биржи в Чикаго.

Фьючерсы на пшеницу демонстрировали устойчивый рост в последние несколько дней. В ходе торгов в понедельник, 30 марта, котировки превысили 6,05 доллара за бушель. С начала первого весеннего месяца показатель увеличился почти на 30 центов.

Эксперты связывают удорожание пшеницы с рядом факторов. Одной из главных причин стала блокировка Ираном Ормузского пролива, которая привела к почти полной остановке судоходства в важнейшей логистической артерии в регионе. Это повлекло за собой существенное снижение экспорта удобрений и ключевых видов энергоресурсов (нефти, сжиженного природного газа). Подобные факторы в итоге привели к увеличению издержек аграриев в ряде регионов мира.

Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Еще одной причиной роста биржевых цен на пшеницу аналитики назвали засуху, затронувшую Великие равнины США. Этот регион считается ключевым для выращивания агрокультуры в стране. Неблагоприятные погодные условия усилили тревожные настроения участников рынка по поводу урожая. Прогноз на начало апреля также стал неутешительным. В регионе, согласно ожиданиям синоптиков Национальной метеорологической службы, аномально теплая для этого времени года погода, которая будет сопровождаться сухим порывистым ветром.

О том, что затягивание войны в Иране ударит по глобальному продовольственному рынку, ранее предупреждали в том числе представители ООН. Нарушение поставок сжиженного природного газа с Ближнего Востока, констатировал главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Максимо Тореро, может привести к удорожанию ряда продуктов питания. Сбои в поставках энергоресурсов, пояснил он, могут негативно повлиять на посевную, что, в свою очередь, ударит по урожаю некоторых важных агрокультур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выразила протест Британии

    В Москве начали искать специалиста по «плюсвайбу»

    Марту 2026 года в Москве предрекли звание самого теплого в истории

    Telegram заблокировал более 150 тысяч групп и каналов

    Россиянина ранили полицейские во время погони

    Назван наиболее вероятный счет в матче сборной России с Мали

    Россиянин угнал автомобиль и наехал на полицейского

    Раскрыта связь между офисным воздухом и привлекательностью

    Россиян предупредили о мошенничестве при аренде жилья в Турции

    На Пхукете обнаружили редчайшую праворульную «Ниву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok