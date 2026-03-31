Россиянкам назвали самые модные цвета в одежде на лето

Стилист Рогов назвал канареечный и нежно-розовый самыми модными на лето
Екатерина Ештокина

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал россиянкам самые модные цвета в одежде на лето. Информацию он опубликован в Telegram-канале, на который подписаны 184 тысячи пользователей сети.

Эксперт сообщил, что обязательными элементами гардероба в предстоящем сезоне станут канареечный и нежно-розовый тона. «А если вы в одном образе соедините оба этих цвета, то будет полное фэшн-комбо!» — заявил он. При этом инфлюэнсер проиллюстрировал свои слова снимками моделей в образах с упомянутыми оттенками.

Ранее в марте стилист Рогов высказался о звездах российского шоу-бизнеса фразой «ходят в подделках». По словам эксперта, такие знаменитости, как Филипп Киркоров, Zivert и Анна Асти, тщательно следят за гардеробом и тратят на него крупные суммы, однако часть звезд носит копии.

