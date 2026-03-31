Спорт
10:28, 31 марта 2026Спорт

Букмекеры назвали фаворита турниров «Большого шлема»

Аналитики считают Арину Соболенко фаворитом турниров «Большого шлема»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Букмекеры назвали фаворита следующих турниров «Большого шлема». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что наибольшие шансы на победу в женском разряде у белорусской теннисистки Арины Соболенко. В 2026 году спортсменка выиграла в 23 из 24 матчей. Единственное поражение пришлось на финал Australian Open. Тогда Соболенко уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в трех партиях (4:6, 6:4, 4:6).

Букмекеры верят в победу белоруски на «Ролан Гаррос», ставки на этот исход принимаются с коэффициентом 3,50. На успех Соболенко на Уимблдоне можно поставить с коэффициентом 4,00. Шансы на победу на Открытом чемпионате США оцениваются в соотношении 1 к 3.

К текущему моменту Соболенко является четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема». В 2023 и 2024 годах она выиграла Australian Open, а в 2024-м и 2025-м — US Open.

