Букмекеры назвали фаворита турниров «Большого шлема»

Аналитики считают Арину Соболенко фаворитом турниров «Большого шлема»

Букмекеры назвали фаворита следующих турниров «Большого шлема». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что наибольшие шансы на победу в женском разряде у белорусской теннисистки Арины Соболенко. В 2026 году спортсменка выиграла в 23 из 24 матчей. Единственное поражение пришлось на финал Australian Open. Тогда Соболенко уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в трех партиях (4:6, 6:4, 4:6).

Букмекеры верят в победу белоруски на «Ролан Гаррос», ставки на этот исход принимаются с коэффициентом 3,50. На успех Соболенко на Уимблдоне можно поставить с коэффициентом 4,00. Шансы на победу на Открытом чемпионате США оцениваются в соотношении 1 к 3.

К текущему моменту Соболенко является четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема». В 2023 и 2024 годах она выиграла Australian Open, а в 2024-м и 2025-м — US Open.