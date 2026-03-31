14:06, 31 марта 2026

Букмекеры назвали полуфиналистов Кубка Гагарина

Владислав Уткин
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Букмекеры назвали полуфиналистов Кубка Гагарина. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что в 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграют «Авангард», «Локомотив», «Металлург» и минское «Динамо». По их мнению, ярославцы и омичи сыграют в одной полуфинальной паре, а магнитогорцы и минчане — в другой.

Сейчас проходит первый раунд Кубка Гагарина, по итогам которого лучшие команды попадают в четвертьфинал. На данный момент из вышеперечисленных коллективов это удалось сделать лишь минскому «Динамо». Подопечные Дмитрия Квартальнова переиграли в серии до четырех побед своих московских одноклубников со счетом 4-0. «Авангард», «Локомотив» и «Металлург» ведут в своих противостояниях со счетом 3-1. Магнитогорцы и ярославцы, по версии букмекеров, являются главными фаворитами текущего розыгрыша турнира.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив». В финале прошлого сезона «железнодорожники» одолели «Трактор».

