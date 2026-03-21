Названы главные фавориты Кубка Гагарина перед стартом плей-офф

20:58, 21 марта 2026

«Локомотив» и «Металлург» названы главными фаворитами Кубка Гагарина
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Хоккеисты «Металлурга». Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Букмекеры назвали главных фаворитов Кубка Гагарина в сезоне-2025/26 перед стартом плей-офф. Об этом сообщает Sports.ru.

Первое место в списке претендентов на победу делят ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». На успех обоих клубов можно поставить с одинаковым коэффициентом 3,20.

Тройку претендентов на Кубок Гагарина замыкает омский «Авангард» (4,50). На чемпионство московского «Динамо» принимаются ставки с коэффициентом 40,00.

Ранее стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ. В Западной конференции действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет со «Спартаком». В Восточной конференции «Металлург» встретится с «Сибирью».

