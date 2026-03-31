Данные о поддержке Роспотребнадзором перехода на шестидневку оказались фейком

Данные, что Роспотребнадзор поддержал 6-дневную рабочую неделю, оказались фейком

В Сети появились утверждения, что глава Роспотребнадзора якобы поддержала предложение миллиардера Олега Дерипаски ввести в России шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем. Заявляется, что она якобы призвала закрепить шестидневку на законодательном уровне.

Однако Анна Попова — руководитель Роспотребнадзора — с таким заявлением не выступала. На данный момент ни она, ни служба в целом официально никак не комментировали предложение Дерипаски.

На недостоверность публикаций указывает и факт, что в них глава ведомства указан в мужском роде, хотя сейчас руководителем Роспотребнадзора является Попова.

Вероятно, за основу для фейка взяли мнение академика РАН Геннадия Онищенко. Он долгое время — с 2004-го по 2013 год — был главой Роспотребнадзора, часто выступал в СМИ, запомнился множеством ярких высказываний и за счет этого многие могут думать, что он по-прежнему действующий руководитель ведомства. Но сейчас он не имеет отношения к Роспотребнадзору.

Онищенко частично поддержал мнение Дерипаски о шестидневке с 12-часовым рабочим днем. Он напомнил, что часть экономики РФ уже перешла на такой график, и для перевода остальных под него «надо подводить законодательство». Однако одновременно с этим он признал, что в масштабе страны перейти на шестидневку пока невозможно, учитывая существующее трудовое законодательство, общественные организации и профсоюзы, а также что на данный момент общество не готово к введению шестидневной рабочей недели.

Другие официальные лица также раскритиковали предложение бизнесмена. Так, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в России установлена 40-часовая рабочая неделя с двумя выходным днями, а отдых между рабочими днями должен составлять не менее 42 часов.

Другой депутат ГД Ярослав Нилов указал, что в парламенте вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю не обсуждается, указав, что это пока лишь дискуссия в обществе. Не увидел потребности во введении рабочей шестидневки и глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Идеи о переходе на шестидневку звучат в России не впервые — в частности, ее и ранее поддерживал тот же Онищенко. Однако она не находила поддержки. Так, еще в 2023 году министр труда Антон Котяков указывал, что Минтруд не поддерживает идею, а случаи переработки за пределами стандартных 40 часов надо оплачивать.

Новость о якобы поддержке перехода не шестидневку главой Роспотребнадзора не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»