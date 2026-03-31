03:58, 31 марта 2026

Домовладелец тайно записывал интимные моменты арендаторов на видео

В США домовладелец тайно снимал женщин и детей в туалетных комнатах
Юлия Юткина
Фото: Madera County Sheriff's Office

В штате Калифорния, США, 44-летнего Кристиана Пармали Эдвардса арестовали за тайную съемку своих арендаторов. Об этом сообщает ABC 7.

Эдвардс посуточно сдавал дом с 2023 года. В ходе расследования выяснилось, что он следил за своими гостями, в частности, снимал их через окна в туалетных комнатах. Преимущественно он записывал на видео интимные моменты женщин и детей.

У домовладельца нашли более четырех тысяч материалов откровенного характера. Сейчас его обвиняют в сексуальном насилии над детьми и вторжении в частную жизнь.

Ранее сообщалось, что в городе Раджкот, Индия, врача Камаля Нандха обвинили в тайной съемке сотрудницы клиники, которая не отвечала ему взаимностью. Он установил скрытую камеру в родильном отделении, чтобы следить за женщиной.

