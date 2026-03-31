13:21, 31 марта 2026Мир

Глава Русского дома в Праге прокомментировал задержание напавшего на здание

Глава Русского дома в Праге Гиренко подтвердил задержание напавшего на здание
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко прокомментировал задержание иностранца, напавшего на здание с коктейлями Молотова. Его видеообращение оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«Я нахожусь у одного из отделений полиции города Праги. Сегодня стало известно о том, что преступник, совершивший террористический акт в отношении Русского дома в Праге, задержан. Он является иностранцем. Также известно о том, что он планировал это преступление еще с лета 2025 года», — рассказал Гиренко.

Неизвестные атаковали культурный центр Русский дом в Праге, бросив в окна библиотеки бутылки с зажигательной смесью. Три из шести коктейлей Молотова не взорвались. Заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов назвал случившееся спланированной террористической атакой.

