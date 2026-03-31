Информацию об ограничениях на домашний интернет в России опровергли

«Ростелеком» опроверг информацию об ограничении работы домашнего интернета

«Ростелеком» опроверг информацию о том, что в России будет ограничиваться работа домашнего интернета. Комментарий компании передает ТАСС.

«"Ростелеком" категорически опровергает информацию о возможном введении ограничений на домашний интернет с доступом только к "белому списку" интернет-ресурсов», — говорится в сообщении.

Представители компании также подчеркнули, что такие ограничения связаны с мобильным интернетом. Кроме того, отметили в «Ростелекоме», их вводят только при возникновении беспилотной опасности.

Ранее в сети появилась информация о том, что на юге России начали ограничивать работу мобильного интернета. Сообщалось, что у пользователей открывались сайты только из «белого списка», сформированного Минцифры.

В феврале стало известно, что ведомство включило в «белый список» сайты медиахолдинга ВГТРК. Также в перечень вошли сервисы ФНС России для налогоплательщиков, Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и другие ресурсы.

Минцифры опубликовало список сайтов, работающих без интернета, в сентябре 2025 года. Первыми в него включили портал «Госуслуги» и сервисы компании «Яндекс».