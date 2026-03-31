Путин назвал КамАЗ твердо стоящим на ногах

Путин рассказал об устойчивости развитии КамАза вопреки известным сложностям

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия нескольких объектов транспортной магистрали, а также запуске движения беспилотного транспорта по трассе М-12 «Восток». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе обсуждения последнего события глава государства заметил, что беспилотными грузовиками занимаются сразу три российские компании — «Яндекс», Navio и КамАЗ, что обеспечивает «здоровую конкуренцию на этом направлении».

Отдельно он подчеркнул, что крупнейший российский производитель грузовых автомобилей, «несмотря на известные сложности, которые возникают по известным нам причинам», участвует в современных проектах и «твердо стоит на ногах».

По словам Путина, в Минтрансе ожидают увеличения числа беспилотных грузовиков на дорогах к концу 2030 года более чем до 4000 единиц.

Ранее глава КамАЗа Сергей Когогин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) отметил, что компания больше не рассчитывает получить прибыль в текущем году и продолжает сокращение и без того сильно урезанной инвестиционной программы.

В 2025 году убытки завода по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) выросли в 11 раз, до 37 миллиардов рублей, а выручка снизилась на 2,5 процента, до 315,2 миллиарда рублей. На этом фоне летом предприятие может перейти на четырехдневную рабочую неделю.