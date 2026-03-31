17:41, 31 марта 2026

На Украине оценили отказ гимнастки из России повернуться к флагам во время гимна их страны

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Украинская федерация гимнастики (УФГ) отреагировала на отказ российской гимнастки Софии Ильтеряковой поворачиваться к флагам во время гимна Украины на церемонии награждения этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. Заявление организации приводит Sport24.

В УФГ назвали поведение россиянки неуважением к государственным символам Украины. «Мы расцениваем этот поступок не как личный жест, а как проявление общей государственной идеологии», — заявили в федерации.

УФГ также призвала лишить Ильтерякову нейтрального статуса. Кроме того, на Украине намерены добиваться аннулирования ее результата на турнире в Софии.

Инцидент произошел 30 марта. 15-летняя россиянка завоевала серебро в финале упражнений с обручем, уступив украинке Таисии Онофрийчук. Бронза досталась итальянке Софии Раффаэли. Во время гимна Украины Онофрийчук и Раффаэли развернулись лицом к флагам, в то время как Ильтерякова осталась стоять спиной.

