Российская гимнастка не повернулась к флагам во время гимна Украины

18:17, 30 марта 2026Спорт

Российская гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время гимна Украины
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sefa Karacan / Anadolu via Getty Images

Российская гимнастка София Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, не повернулась к флагам во время гимна Украины на церемонии награждения этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. Об этом сообщает РИА Новости.

15-летняя спортсменка завоевала серебро в финале упражнений с обручем (29,700 балла), уступив украинке Таисии Онофрийчук, бронза у итальянки Софии Раффаэли. Во время гимна победительницы Онофрийчук и Раффаэли развернулись лицом к флагам, в то время как Ильтерякова осталась стоять спиной.

Российские атлеты допускаются к соревнованиям Международной федерацией гимнастики (FIG) с 1 января 2024 года только в нейтральном статусе.

В марте на юниорском чемпионате Европы по борьбе в Сербии украинец Артур Костюк сошел с пьедестала и повернулся спиной к флагам во время гимна России. Победителем соревнований стал россиянин Бозигит Исламгереев.

