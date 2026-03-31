Названо неожиданное последствие кризиса в Молдавии

11:03, 31 марта 2026

Экс-премьер Тарлев: Кризис в Гагаузии негативно влияет на Приднестровье
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Кризис в Гагаузии, созданный властями Молдавии, негативно влияет на Приднестровье и перспективы урегулирования ситуации вокруг него. Неожиданное последствие назвал бывший премьер-министр республики Василий Тарлев, передает РИА Новости.

«В этой ситуации нельзя подливать бензин в огонь и пытаться найти виновника. Должен быть диалог и решение задачи мирным, стабильным путем, иначе пострадают все: и жители автономии, и Молдовы в целом. Да и плохой пример к урегулированию приднестровского вопроса», — сказал бывший глава правительства.

21 января Центральная избирательная комиссия Гагаузии заявила о невозможности проведения выборов в Народное собрание региона. Состояться они должны были 22 марта. Из-за этого возник кризис с формированием органов власти в регионе.

Кроме того, в августе прошлого года суд сектора Буюканы в Молдавии приговорил башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы.

    Последние новости

    Китай обратился с призывом к Израилю и США

    В России опровергли идею ввести обязательным второй иностранный язык в школах

    Названо число заключенных в Южной Корее граждан России

    Путин продлил действие упрощающего расчеты за российский газ указа

    50-летнюю Шарлиз Терон сняли в бикини на пляже

    В Казахстане начнется выпуск популярной модели Changan

    Постпред России объяснил ситуацию в Иране главенством «закона джунглей»

    США потребовали от Польши поделиться оружием

    Раскрыт неожиданный способ улучшить здоровье сердца и снизить стресс

    Киркорова призвали публично извиниться за курение в аэропорту

    Все новости
