Названо неожиданное последствие кризиса в Молдавии

Экс-премьер Тарлев: Кризис в Гагаузии негативно влияет на Приднестровье

Кризис в Гагаузии, созданный властями Молдавии, негативно влияет на Приднестровье и перспективы урегулирования ситуации вокруг него. Неожиданное последствие назвал бывший премьер-министр республики Василий Тарлев, передает РИА Новости.

«В этой ситуации нельзя подливать бензин в огонь и пытаться найти виновника. Должен быть диалог и решение задачи мирным, стабильным путем, иначе пострадают все: и жители автономии, и Молдовы в целом. Да и плохой пример к урегулированию приднестровского вопроса», — сказал бывший глава правительства.

21 января Центральная избирательная комиссия Гагаузии заявила о невозможности проведения выборов в Народное собрание региона. Состояться они должны были 22 марта. Из-за этого возник кризис с формированием органов власти в регионе.

Кроме того, в августе прошлого года суд сектора Буюканы в Молдавии приговорил башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы.