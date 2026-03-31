Названы последствия удара Ирана по гигантскому нефтетанкеру у берегов ОАЭ

Экономист Беляев усомнился в скорой разблокировке Ормузского пролива

Удар по гигантскому нефтетанкеру Al-Salmi у берегов Дубая, который следовал под флагом Кувейта, не будет иметь специфических последствий. Об этом «Ленте.ру» заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он пояснил, что прохождение через Ормузский пролив осложнено и вряд ли в ближайшее время будет разблокировано, несмотря на различные заявления. При этом США, по словам аналитика, уже снимают требования по разблокировке Ормузского пролива.

«Во-первых, это потребует у них слишком много сил, а во-вторых, их Ормузский пролив не трогает никак, потому что они через него получали всего 2,5 процента нефти, которую они импортировали. Все это отражается на Юго-Восточной Азии, в основном это Китай, Индия и Южная Корея. Они, как мы знаем, Соединенные Штаты волнуют не очень сильно», — сказал Беляев.

Говоря о ценах, эксперт отметил, что их снижению это никак не способствует. Она вряд ли будет расти до «невероятных размеров», поскольку нефть добывают и экспортируют 45 стран мира. Многие уже начали подумывать об увеличении добычи нефти и поставки ее на внешние рынки, подчеркнул экономист.

«Никто там никаких таких сверхвысоких цифр не допустит, потому что это отрицательно сказывается на экономическом развитии, увеличивая издержки производства. Тут будут большие сопротивления, но то, что она не упадет и, скорее всего, закрепится на уровне, если мы еще две недели назад прогнозировали 80-90 долларов за баррель, то сейчас, наверное, надо говорить 90-100. Что-то в этом диапазоне, причем надолго», — пояснил финансовый аналитик.

При этом на росте цен может сказаться не только дефицит и затрудненность физических поставок нефти, но и то, что через Ормузский пролив поставлялось достаточно большое количество этого сырья, которое перевозится танкерами. В результате возрастет цена на фрахт, а также стоимость страховки груза.

Это большие очень деньги, которые непосредственно будут заложены в цену нефти, которая потом отразится и на отпускной цене, и на конечных ценах вообще всех продуктов Михаил Беляев финансовый аналитик

Ранее атаке подвергся американский танкер, двигавшийся под флагом Маршалловых Островов. Судно попало под удар в Шардже (ОАЭ) и вскоре загорелось.

Также стало известно, что власти Ирана освободят торговые суда Малайзии от платы за проход через Ормузский пролив. Об этом заявил глава Министерства транспорта (Минтранса) азиатской страны Энтони Локе Сиеу Фук.