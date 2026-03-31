Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:59, 31 марта 2026Экономика

Нефтерынку спрогнозировали колоссальный ущерб от блокировки Ормузского пролива

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Каждая неделя блокировки Ормузского пролива наносит глобальному нефтерынку колоссальный ущерб, речь идет о недостаче 100 миллионов баррелей. Урон от перекрытия важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии оценил почетный председатель компании FGE NexantECA Ферейдун Фешараки. Его слова приводит Bloomberg.

В прошлом году через этот маршрут проходила треть мировой торговли сырьем. Затяжное перекрытие пролива властями Ирана, предупредил Фешараки, может нанести глобальному энергетическому рынку астрономический ущерб. Каждый месяц нарушенного судоходства в Ормузском проливе будет приводить к нехватке 400 миллионов баррелей нефти, пояснил он.

При таком раскладе, не исключили аналитики компании, биржевая стоимость эталонной североморской марки Brent может подняться до 150 долларов в обозримом будущем. При худшем развитии событий на Ближнем Востоке (продолжение ракетных ударов по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива и продолжительное перекрытие Ормузского пролива) сырьевые котировки подскочат до 200 долларов.

Аналитики компании Macquarie Group ранее оценили вероятность затяжной (до июня 2026 года) блокировки Ормузского пролива в 40 процентов. Более реальным развитием событий эксперты назвали скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке. Вероятность такого сценария они оценили в 60 процентов. Война в Иране, пояснили эксперты, наносит значительный вред не только региональной, но и мировой экономике. Урон от затягивания боевых действий несут в том числе сами США. На этом фоне, не исключили эксперты, конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в апреле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok