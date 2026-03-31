Несколько человек пропали без вести после взрыва на российском заводе

Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Нижнекамске

Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим» в городе Нижнекамске Республики Татарстан. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

«Их поиском занимаются спасательные службы», — уточняет Baza.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при разрушительном взрыве на российском заводе выросло в четыре раза — до 50 человек.

Мощный взрыв прогремел на заводе в Нижнекамске во вторник, 31 марта. Пожару был присвоен максимальный, пятый, ранг сложности. Площадь возгорания превышает две тысячи квадратных метров. Как сообщил глава города Радмир Беляев, на месте происшествия ведется локализация очага возгорания.