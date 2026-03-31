Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 31 марта 2026Россия

Несколько человек пропали без вести после взрыва на российском заводе

Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Нижнекамске
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим» в городе Нижнекамске Республики Татарстан. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

«Их поиском занимаются спасательные службы», — уточняет Baza.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при разрушительном взрыве на российском заводе выросло в четыре раза — до 50 человек.

Мощный взрыв прогремел на заводе в Нижнекамске во вторник, 31 марта. Пожару был присвоен максимальный, пятый, ранг сложности. Площадь возгорания превышает две тысячи квадратных метров. Как сообщил глава города Радмир Беляев, на месте происшествия ведется локализация очага возгорания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok