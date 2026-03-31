Олимпийский чемпион умер в 50 лет

Олимпийский чемпион по гандболу Кокшаров умер на сборах клуба «Мешков Брест»

Олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает сайт клуба «Мешков Брест».

Кокшаров умер на сборах команды, в которой он работал на протяжении последних трех лет. Белорусский клуб выразил соболезнования родным и близким Кокшарова. «Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал», — говорится в заявлении команды.

В свою очередь, бывший наставник гандбольной сборной России Владимир Максимов рассказал об обстоятельствах смерти Кокшарова. «Команда была на сборе, он не пришел на завтрак, открыли номер, где он проживал, и Эдика уже не стало», — сказал Максимов в беседе с РИА Новости.

В 2000 году Кокшаров выиграл золото Олимпиады в Сиднее в составе сборной России. Четыре года спустя он завоевал олимпийскую бронзу на Играх в Афинах. Также Кокшаров является чемпионом мира и серебряным призером первенств планеты и Европы.

