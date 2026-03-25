Российских гандболистов допустили до международных соревнований среди юниоров

Международная федерация гандбола (IHF) допустила россиян до соревнований среди юниоров. Об этом сообщается на сайте организации.
«Международная федерация гандбола объявляет, что совет организации принял решение разрешить российским и белорусским юниорским сборным постепенно, с немедленным вступлением в силу, вернуться к участию в международных соревнованиях», — сказано в заявлении IHF.
Решение о допуске касается спортсменов в возрасте до 21 года. Отмечается, что все спортсмены и тренеры из России и Беларуси должны будут подписаться в том, что они не имеют отношения к государственным и военным структурам своих стран, а также их спецслужбам.
11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить до соревнований юниоров из России и Беларуси без ограничений. Ранее стало известно, что до международных турниров допустили российских сурдолимпийцев в возрасте до 18 лет.