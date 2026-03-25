21:35, 25 марта 2026Спорт

Российских гандболистов допустили до международных соревнований среди юниоров

Международная федерация гандбола допустила россиян до соревнований среди юниоров
Владислав Уткин
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Международная федерация гандбола (IHF) допустила россиян до соревнований среди юниоров. Об этом сообщается на сайте организации.

«Международная федерация гандбола объявляет, что совет организации принял решение разрешить российским и белорусским юниорским сборным постепенно, с немедленным вступлением в силу, вернуться к участию в международных соревнованиях», — сказано в заявлении IHF.

Решение о допуске касается спортсменов в возрасте до 21 года. Отмечается, что все спортсмены и тренеры из России и Беларуси должны будут подписаться в том, что они не имеют отношения к государственным и военным структурам своих стран, а также их спецслужбам.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить до соревнований юниоров из России и Беларуси без ограничений. Ранее стало известно, что до международных турниров допустили российских сурдолимпийцев в возрасте до 18 лет.

